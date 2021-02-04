Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова показала возможности своей растяжки в спортивном зале

Одиозная Анастасия Волочкова в своем Instagram снова показала, на что способно ее тело, правда, свою любимую позу балерина приняла далеко не на сцене, пишет Politeka.net.

Анастасия Волочкова показала фото, сделанное в огромном спортзале посреди множества разнообразных тренажеров. Здесь балерина поддерживает свои мышцы и растяжку в тонусе, регулярно занимаясь и показывая свои занятия поклонникам.

В этот раз балерина надела обтягивающий фигуру комбинезон кричащего голубого цвета, который состоял из плотного верха, с трудом сдерживающего пышную грудь Волочковой, и спортивных клеш, которые подчеркнули каждую мышцу на ногах звезды.

Анастасия Волочкова не смогла не продемонстрировать свой легендарный шпагат и в этот раз растянулась прямо на тренажере, уложив свои ноги на лавку для жима. Балерина усиленно тянула носочек, а, чтобы не соскользнуть с лавки на пол, она крепко ухватилась одной рукой за ручку, согнув ее в локте.

По руке балерины было видно, что поза дается ей немного с трудом - так сильно напряглись ее бицепсы, но Волочкова "держала лицо" и храбро смотрела в камеру, картинно уложив свободную руку на талию, но все равно казалось, что ее комбинезон вот-вот лопнет от натяжения.

Отдельного внимания заслуживает зона декольте Анастасии Волочковой, которая не потрудилась надеть белье на свое занятие. Глубокий вырез открывал вид на внушительный размер ее груди, а тонкая ткань не смогла скрыть заметные "бугорки".

Свою публикацию балерина подписала словами о том, что нашла еще один вариант, как поддерживать себя в форме.

"Ещё один способ поддержать растяжку. Шпагат по-волочковски",- шутливо назвала упражнение Волочкова.

Напомним, бесстыдница Волочкова засветилась в компании горячих качков: "Они меня таскали…"

Как сообщала Politeka, Волочкову высмеяли после появления на шоу в неприличном наряде: "Сидит квадрат в красном платье и..."

Также Politeka писала, что Волочкова насмешила нелепым видом в парике и лифчике: "Зина из магазина"