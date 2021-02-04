Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова показала возможности своей растяжки в спортивном зале
Одиозная Анастасия Волочкова в своем Instagram снова показала, на что способно ее тело, правда, свою любимую позу балерина приняла далеко не на сцене, пишет Politeka.net.
Анастасия Волочкова показала фото, сделанное в огромном спортзале посреди множества разнообразных тренажеров. Здесь балерина поддерживает свои мышцы и растяжку в тонусе, регулярно занимаясь и показывая свои занятия поклонникам.
В этот раз балерина надела обтягивающий фигуру комбинезон кричащего голубого цвета, который состоял из плотного верха, с трудом сдерживающего пышную грудь Волочковой, и спортивных клеш, которые подчеркнули каждую мышцу на ногах звезды.
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Анастасия Волочкова не смогла не продемонстрировать свой легендарный шпагат и в этот раз растянулась прямо на тренажере, уложив свои ноги на лавку для жима. Балерина усиленно тянула носочек, а, чтобы не соскользнуть с лавки на пол, она крепко ухватилась одной рукой за ручку, согнув ее в локте.
По руке балерины было видно, что поза дается ей немного с трудом - так сильно напряглись ее бицепсы, но Волочкова "держала лицо" и храбро смотрела в камеру, картинно уложив свободную руку на талию, но все равно казалось, что ее комбинезон вот-вот лопнет от натяжения.
Отдельного внимания заслуживает зона декольте Анастасии Волочковой, которая не потрудилась надеть белье на свое занятие. Глубокий вырез открывал вид на внушительный размер ее груди, а тонкая ткань не смогла скрыть заметные "бугорки".
Свою публикацию балерина подписала словами о том, что нашла еще один вариант, как поддерживать себя в форме.
"Ещё один способ поддержать растяжку. Шпагат по-волочковски",- шутливо назвала упражнение Волочкова.
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