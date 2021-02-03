Модель і актриса Тілан Блондо, яку часто називають найкрасивішою дівчинкою в світі, показала свого пухнастого малюка

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, зроблене в звичайний день з життя красуні. Тілан була одягнена в простий одяг. На її обличчі красувалася медична маска. В руках модель тримала пухнасту собачку, яка із задоволенням позувала на камеру.

Особливу увагу шанувальників привернули модні шльопанці на ногах зірки. Незважаючи на те, що Тілан довелося надіти теплі шкарпетки, вона не стала відмовлятися від трендового взуття.

У коментарях молодій красуні залишили масу приємних слів.

"Ви як близнюки", «у тебе все ще є цей шарм», «Так мило», «Люблю вас обох», «Троп-міньйон», «ти до біса хороша», «мій 21 рік, добре виглядаєш», «Милашка», "на вас можна дивитися вічно", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Тілан Блондо стала моделлю в чотири роки. Спочатку вона знімалася в рекламі, після чого її стали запрошувати на зйомки в модні журнали. Ще в дитинстві французьку красуню прозвали "найкрасивішою дівчинкою в світі". Зараз дівчині 19 років, її кар'єра за ці роки практично не переривалася.

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