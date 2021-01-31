Популярна французька модель Тілан Блондо, яку називають найкрасивішою дівчинкою в світі, здивувала натуральною красою

Як повідомляє Politeka.net, Тілан Блондо-19-річна французька модель. З юних років підкорює подіуми у Франції. Найперший показ Тілан був для самого Жан-Поль Готьє у віці 4-х років. Зараз вона продовжує підкорювати подіуми і іменитих модельєрів.

У перервах між зйомками вона встигає публікувати нові знімки в Instagram, кілька годин тому там з'явилася чергова новинка від красуні моделі.

Тілан має почуття стилю - і раз у раз вражає шанувальників своїми модними луками, а ще - своєю натуральною красою.

Цього разу модель показала знімок, на якому вона стоїть в тонкій майці або сукні, фото - портретне, так що визначити складно. Макіяж відсутній, довгі вії, волосся, зачесане назад знаходяться в повному безладді, немов дівчина тільки прокинулася і піднялася з ліжка. Не змогла вона встояти перед аксесуарами, примірявши золоті сережки і браслети. А також засвітивши своє тату на плечі.

Фолловери в захваті від краси своєї улюбленої ведучої, тому залишили під снімком компліменти для красуні.

"о боже 🤯", "приголомшливо", "приголомшлива💘", "дуже красива", " Культова, скульптурна! 🖤 ", "Дитинко, ти такий вогонь! 🔥 ", "Королева😍", "завжди чудово❤️, потужна", "ти справжня богиня", " Ваша краса Незрівнянна ".

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