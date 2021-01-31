Популярная французская модель Тилан Блондо, которую называют самой красивой девочкой в мире, удивила натуральной красотой

Как сообщает Politeka.net, Тилан Блондо - 19-летняя французская модель. С юных лет покоряет подиумы во Франции. Самый первый показ Тилан был для самого Жан-Поль Готье в возрасте 4-х лет. Сейчас она продолжает покорять подиумы и именитых модельеров.

В перерывах между съемками она успевает публиковать новые снимки в Instagram, несколько часов назад там появилась очередная новинка от красавицы модели.

Тилан обладает чувством стиля - и то и дело впечатляет поклонников своими модными луками, а еще - своей натуральной красотой.

На этот раз модель показала снимок, на котором она стоит в тонкой майке или платье, фото - портретное, так что определить сложно. Макияжа на ее лице нет, длинные ресницы, волосы, зачесанные назад находятся в полном беспорядке, словно девушка только проснулась и поднялась с постели. Не смогла она устоять перед аксессуарами, примеряв золотые серьги и браслеты. А также засветив свое тату на плече.

фолловеры в восторге от красоты своей любимой ведущей, поэтому оставили под снимкос комплименты для красотки.

"о боже 🤯", "Оглушающе", "потрясающая 💘", "Очень красивая", "Культовая, скульптурная! 🖤 ", "Детка, ты такой огонь! 🔥", "Королева😍", "Всегда великолепно❤️, Мощная", "ты настоящая богиня", "Ваша красота несравненная".

Напомним, самая красивая девочка в мире засветила лишнее в прозрачном наряде.

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