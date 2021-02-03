Модель и актриса Тилан Блондо, которую часто называют самой красивой девочкой в мире, показала своего пушистого малыша

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, сделанное в обычный день из жизни красотки. Тилан была одета в простую одежду. На ее лице красовалась медицинская маска. В руках модель держала пушистую собачку, которая с удовольствием позировала на камеру.

Особое внимание поклонников привлекли модные шлепки на ногах звезды. Несмотря на то, что Тилан пришлось надеть теплые носки, она не стала отказываться от трендовой обуви.

В комментариях молодой красотке оставили массу приятных слов.

«Вы как близнецы», «У тебя все еще есть этот шарм», «Так мило», «Люблю вас обоих», «Троп-миньон», «ты чертовски хороша», «Мой 21 год, хорошо выглядишь», «Милашка», «На вас можно смотреть вечно», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Тилан Блондо стала моделью в четыре года. Сначала она снималась в рекламе, после чего ее стали приглашать на съемки в модные журналы. Еще в детстве французскую красотку прозвали «самой красивой девочкой в мире». Сейчас девушке 19 лет, ее карьера за эти годы практически не прерывалась.

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