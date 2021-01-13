Популярна французька модель Тілан Блондо, яку називають найкрасивішою дівчинкою в світі, засвітила тату в пікантному місці, позбувшись білизни
Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
Так, на опублікованих кадрах Блондо постає перед камерою в одній спідниці, прикривши "злачні" місця руками. При цьому можна помітити, що у моделі дві татуювання: одна на лопатці, а інша на лікті.
Знімки знаменитість вирішила ніяк не підписувати, проте її шанувальники прийшли в "дикий" захват від побаченого.
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"Це щось особливе, Тілан! Просто чудово виглядаєш", "Крихітка - ти на висоті", "дуже мило", "неперевершена", "красуня", "вау, це просто чудово", - пишуть вони.
До цього ми розповідали, що французька модель і актриса Тілан Блондо поділилася святковим образом в незвичайному вбранні
Кар'єра 19-річної красуні почалася ще в ранньому дитинстві, коли вона встигла прославитися як «найкрасивіша дівчинка в світі» завдяки своїй яскравій зовнішності. Зараз Тілан продовжує працювати манекенницею, а також намагається розвивати власний бренд одягу.
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