Популярная французская модель Тилан Блондо, которую называют самой красивой девочкой в мире, засветила тату в пикантном месте, избавившись от белья

Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

Так, на опубликованных кадрах Блондо предстает перед камерой в одной юбке, прикрыв "злачные" места руками. При этом можно заметить, что у модели две татуировки: одна на лопатке, а другая на локте.

Снимки знаменитость решила никак не подписывать, однако ее поклонники пришли в "дикий" восторг от увиденного.

"Это что-то особенное, Тилан! Просто великолепно выглядишь", "малышка – ты на высоте", "очень мило", "непревзойденная", "красотка", "вау, это просто великолепно", - пишут они.

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Карьера 19-летней красотки началась еще в раннем детстве, когда она успела прославиться как «самая красивая девочка в мире» благодаря своей яркой внешности. Сейчас Тилан продолжает работать манекенщицей, а также пытается развивать собственный бренд одежды.

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