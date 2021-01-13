Популярная французская модель Тилан Блондо, которую называют самой красивой девочкой в мире, засветила тату в пикантном месте, избавившись от белья
Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.
Так, на опубликованных кадрах Блондо предстает перед камерой в одной юбке, прикрыв "злачные" места руками. При этом можно заметить, что у модели две татуировки: одна на лопатке, а другая на локте.
Снимки знаменитость решила никак не подписывать, однако ее поклонники пришли в "дикий" восторг от увиденного.
Лобода проиграла рядом с красоткой-мамой в купальнике, кадры с отдыха: "Моложе дочери выглядит"
Эллерт довел Мишину до истерики, что не показали зрителям «Холостячки»: «Всю группу на уши подняла»
Внезапно оборвалась жизнь знаменитого российского актера-красавца: им восхищались миллионы, подробности
Конфликт вспыхнул между Тиной Кароль и Осадчей, выяснились подробности: "Развернулась и ушла"
Оля Полякова срочно покинула Украину и рассказала, что произошло: "Наша семья..."
"Это что-то особенное, Тилан! Просто великолепно выглядишь", "малышка – ты на высоте", "очень мило", "непревзойденная", "красотка", "вау, это просто великолепно", - пишут они.
До этого мы рассказывали, что французская модель и актриса Тилан Блондо поделилась праздничным образом в необычном наряде
Карьера 19-летней красотки началась еще в раннем детстве, когда она успела прославиться как «самая красивая девочка в мире» благодаря своей яркой внешности. Сейчас Тилан продолжает работать манекенщицей, а также пытается развивать собственный бренд одежды.
Напомним, самая красивая девочка в мире засветила лишнее в прозрачном наряде.
Как сообщала Politeka, самая красивая девочка в мире соблазнила глубоким декольте и дерзким взглядом.
Также Politeka писала, что самая красивая девочка в мире в дырявой одежде сразила наповал дерзкой красотой.