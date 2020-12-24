Известная французская модель и актриса Тилан Блондо поделилась праздничным образом в необычном наряде

Карьера 19-летней красотки началась еще в раннем детстве, когда она успела прославиться как «самая красивая девочка в мире» благодаря своей яркой внешности. Сейчас Тилан продолжает работать манекенщицей, а также пытается развивать собственный бренд одежды.

Как сообщает Politeka.net, девушка решила поздравить поклонников с праздниками, поделившись новым фото.

Так, на снимке Блондо сидит на корточках под украшенной елкой, подперев голову рукой. Девушка одета в оригинальную голубую блузку или платье с очень свободным кроем и стильным черным принтом. Судя по всему, фото сделано у нее дома, поэтому модель решила показать лицо без косметики.

Рядом с ней под елкой позирует ее четвероногий друг – пушистый песик.

«Всех с Рождеством!», - подписала фото Тилан.

Поклонники юной красотки пришли в восторг от ее нового фото и буквально засыпали модель комплиментами.

Ранее мы писали, что 19-летняя красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала себя в гримерке.

Так, модель продемонстрировала, что у нее под курткой, вирутозно доведя публику до экстаза. Девушка позировала в черном топе, сверкнув сочными "персиками", что немного вынырнули из тесной ткани, и синих джинсах с высокой талией.

Напомним, самая красивая девочка в мире засветила лишнее в прозрачном наряде.

Как сообщала Politeka, самая красивая девочка в мире соблазнила глубоким декольте и дерзким взглядом.

Также Politeka писала, что самая красивая девочка в мире в дырявой одежде сразила наповал дерзкой красотой.