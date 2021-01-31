Французька модель Тілан Блондо, яку часто називають найкрасивішою дівчинкою в світі, засвітила зайве в пікантному вбранні

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому позувала у вельми відвертому образі. На дівчині була надіта прозора чорна блузка з незвичайними вирізами. Під блузою красувався топ з щільної тканини. Дівчина відчинила сорочечку, трохи звільнивши своїх "близнят".

Пікантності образу надав яскравий макіяж моделі, який надав чуттєвості її пухким губкам і виразним очам. Волосся Тілан злегка підкрутили, залишивши розпущеним. З такою красунею не забалуєш.

Як відомо, Тілан Блондо почала кар'єру моделі в чотири роки. Вона часто з'являлася в рекламних компаніях і на обкладинках журналів. За свою дивовижну зовнішність красуня отримала прізвисько «найкрасивішої дівчинки в світі». Зараз Тілан 19 років і вона продовжує будувати свою кар'єру моделі. Крім цього, дівчина пробувала зніматися в кіно.

Раніше ми писали, що Тілан Блондо засвітила кілька татуювань в пікантному місці. Дівчина позувала практично голою. Камера зняла модель зі спини. Татуювання у молодої красуні знаходяться на лопатці і на лікті.

Нагадаємо, що модель Тілан Блондо засвітила зайве, застигнувши перед дзеркалом в екстра-міні:"занадто солодко".

Як повідомляла Politeka, модель Тілан Блондо засліпила натуральною красою, показавши обличчя зблизька:"крихітка, ти такий вогонь".

Також Politeka писала, що модель Тілан Блондо вразила наповал виглядом в простому одязі: фото без фільтрів і макіяжу.