Французская модель Тилан Блондо, которую часто называют самой красивой девочкой в мире, засветила лишнее в пикантном наряде

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором позировала в весьма откровенном образе. На девушке была надета прозрачная черная блузка с необычными вырезами. Под блузой красовался топ из плотной ткани. Девушка распахнула рубашечку, немного освободив своих «близняшек».

Пикантности образу придал яркий макияж модели, который придал чувственности ее пухлым губкам и выразительным глазам. Волосы Тилан слегка подкрутили, оставив распущенными. С такой красоткой не забалуешь.

Как известно, Тилан Блондо начала карьеру модели в четыре года. Она часто появлялась в рекламных компаниях и на обложках журналов. За свою удивительную внешность красотка получила прозвище «самой красивой девочки в мире». Сейчас Тилан 19 лет и она продолжает строить свою карьеру модели. Кроме этого, девушка пробовала сниматься в кино.

Ранее мы писали, что Тилан Блондо засветила несколько татуировок в пикантном месте. Девушка позировала практически голой. Камера сняла модель со спины. Татуировки у молодой красотки находятся на лопатке и на локте.

Напомним, что модель Тилан Блондо засветила лишнее, застыв перед зеркалом в экстра-мини: «Слишком сладко».

Как сообщала Politeka, модель Тилан Блондо ослепила натуральной красотой, показав лицо вблизи: "Детка, ты такой огонь".

Также Politeka писала, что модель Тилан Блондо сразила наповал видом в простой одежде: фото без фильтров и макияжа.