Модель і актриса Тілан Блондо, яка носить титул "найкрасивішої дівчинки в світі", ощасливила фанатів новим знімком

Як відомо, француженка Тілан будує кар'єру в модельному бізнесі вже більше десяти років. Зовсім маленька дівчинка з ляльковою зовнішністю стала улюбленицею багатьох іменитих дизайнерів і фотографів. Юна модель стала з'являтися на обкладинках глянцевих журналів, а в ЗМІ її охрестили «найкрасивішою дівчинкою в світі». Тепер Тілан 19 років, вона виросла і стала фатальною красунею.

На останньому знімку, який з'явився у неї в Instagram, модель позує в простому одязі і кепці на голові. Вона сидить за столиком в кафе і п'є з трубочки напій з льодом, при цьому Тілан пильно дивиться в камеру. На обличчі у неї немає ні грама косметики.

Шанувальники прийшли в захват від того, як молодо і свіжо виглядає дівчина без фільтрів і макіяжу.

"Чому ти що така красива без косметики???", "Вауу"," красуня неземна", - пишуть в мережі.

До цього ми розповідали, що Тілан Блондо хапалася витонченою фігурою в одному бікіні.

Так, на опублікованій фотографії Тілан Блондо позувала в жовтому бікіні, прикрившись рушником. Незважаючи на це, в кадр потрапили лямки від білизни моделі, проте саму красуню це явно не збентежило.

Крім того, на фотографії можна було помітити купу одягу, яка валялася в правому куті знімка, а обличчя Блондо вирішила «заховати» за телефоном.

Нагадавши, найкрасивіша дівчинка в світі засвітила зайве в прозорому вбранні.

Як повідомляла Politeka, найкрасивіша дівчинка в світі спокусила глибоким декольте і зухвалим поглядом.

Також Politeka писала, що найкрасивіша дівчинка в світі в дірявому одязі вразила наповал зухвалою красою.