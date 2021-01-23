Модель и актриса Тилан Блондо, которая носит титул «самой красивой девочки в мире», осчастливила фанатов новым снимком
Как известно, француженка Тилан строит карьеру в модельном бизнесе уже больше десяти лет. Совсем маленькая девочка с кукольной внешностью стала любимицей многих именитых дизайнеров и фотографов. Юная модель стала появляться на обложках глянцевых журналов, а в СМИ ее окрестили «самой красивой девочкой в мире». Теперь Тилан 19 лет, она выросла и стала роковой красоткой.
На последнем снимке, который появился у нее в Инстаграм, модель позирует в простой одежде и кепке на голове. Она сидит за столиком в кафе и пьет из трубочки напиток со льдом, при этом Тилан пристально смотрит в камеру. На лице у нее нет ни грамма косметики.
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До этого мы рассказывали, что Тилан Блондо хваталась точеной фигурой в одном бикини.
Так, на опубликованной фотографии Тилан Блондо позировала в желтом бикини, прикрывшись полотенцем. Несмотря на это, в кадр попали лямки от белья модели, однако саму красотку это явно не смутило.
Кроме того, на фотографии можно было заметить груду одежды, которая валялась в правом углу снимка, а лицо Блондо решила «спрятать» за телефоном.
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