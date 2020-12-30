Популярна французька модель Тілан Блондо, яку називають "найкрасивішою дівчинкою у світі", похвалилася витонченою фігурою в одному бікіні

Як розповідає Politeka, знімки були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram.

Так, на опублікованій фотографії Тілан Блондо позує в жовтому бікіні, прикрившись рушником. Попри це, в кадр потрапили лямки від білизни моделі, проте саму красуню це явно не бентежить.

Крім того, на фотографії можна помітити купу одягу, яка валяється в правому куті знімка, а обличчя Блондо вирішила «заховати» за телефоном.

"Боже, занадто солодко", "дуже мило виглядаєш", "вау, ось це фігура", "боже, справжня принцеса", "оце персик", "неперевершена красуня", "до неможливості красива – бомбезно!",- пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що модель і актриса Тілан Блондо, яку з дитинства називають найкрасивішою дівчинкою у світі, ощасливила фанатів новим фото

Так, модель продемонструвала, що у неї під курткою, віртуозно довівши публіку до екстазу. Дівчина позувала в чорному топі, блиснувши соковитими "персиками", що трохи виринули з тісної тканини, і синіх джинсах з високою талією.

Тілан розпустила волосся і натягнула кепку, здивувавши ніжними рисами обличчя.

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