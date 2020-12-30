Популярная французская модель Тилан Блондо, которую называют «самой красивой девочкой в мире», похвасталась точеной фигурой в одном бикини
Как рассказывает Politeka, снимки были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.
Так, на опубликованной фотографии Тилан Блондо позирует в желтом бикини, прикрывшись полотенцем. Несмотря на это, в кадр попали лямки от белья модели, однако саму красотку это явно не смущает.
Кроме того, на фотографии можно заметить груду одежды, которая валяется в правом углу снимка, а лицо Блондо решила «спрятать» за телефоном.
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«Боже, слишком сладко», «очень мило выглядишь», «вау, вот это фигура», «боже, настоящая принцесса», «вот это персик», «непревзойденная красотка», «до невозможности красивая – бомбезно!», - пишут ее поклонники.
До этого мы рассказывали, что модель и актриса Тилан Блондо, которую с детства называют самой красивой девочкой в мире, осчастливила фанатов новым фото
Так, модель продемонстрировала, что у нее под курткой, виртуозно доведя публику до экстаза. Девушка позировала в черном топе, сверкнув сочными "персиками", что немного вынырнули из тесной ткани, и синих джинсах с высокой талией.
Тилан распустила волосы и натянула кепку, изумив нежными чертами лица.
Напомним, самая красивая девочка в мире засветила лишнее в прозрачном наряде.
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