Популярная французская модель Тилан Блондо, которую называют «самой красивой девочкой в мире», похвасталась точеной фигурой в одном бикини

Как рассказывает Politeka, снимки были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.

Так, на опубликованной фотографии Тилан Блондо позирует в желтом бикини, прикрывшись полотенцем. Несмотря на это, в кадр попали лямки от белья модели, однако саму красотку это явно не смущает.

Кроме того, на фотографии можно заметить груду одежды, которая валяется в правом углу снимка, а лицо Блондо решила «спрятать» за телефоном.

«Боже, слишком сладко», «очень мило выглядишь», «вау, вот это фигура», «боже, настоящая принцесса», «вот это персик», «непревзойденная красотка», «до невозможности красивая – бомбезно!», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что модель и актриса Тилан Блондо, которую с детства называют самой красивой девочкой в мире, осчастливила фанатов новым фото

Так, модель продемонстрировала, что у нее под курткой, виртуозно доведя публику до экстаза. Девушка позировала в черном топе, сверкнув сочными "персиками", что немного вынырнули из тесной ткани, и синих джинсах с высокой талией.

Тилан распустила волосы и натянула кепку, изумив нежными чертами лица.

Напомним, самая красивая девочка в мире засветила лишнее в прозрачном наряде.

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