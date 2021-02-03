Дружина популярного українського співака DZIDZIO, співачка SLAVIA (Ярослава Хома) розповіла про свої плани
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня зізналася, що зовсім скоро випустить нову пісню. Дівчина тільки недавно повернулася з відпочинку в Домініканській Республіці і відразу ж взялася за роботу. Як відомо, тільки в 2020 році Ярослава вирішила серйозно зайнятися сольною кар'єрою.
Співачка опублікувала грайливе фото, на якому постала в короткій кофтині. Пишний бюст зірки сильно виділявся через кофту, а пружний прес визирав і норовив показатися публіці.
"Працюю над новим треком. Дата релізу запланована на 12 лютого. Чекаєте? Як думаєте, про що пісня?",- підписала фото починаюча співачка.
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У коментарях красуні залишили кілька компліментів. Також фанати стали припускати, про що буде новий хіт дівчини. Але особливу увагу привернув діалог, який зав'язався у співачки з шанувальником.
"Пружна красуня)", - написав фанат.
"Пружна, це про що? У мене буйна фантазія", - пустотливо відповіла SLAVIA.
"Про животик і про... два "смаколика" над животиком))», - підкреслив шанувальник.
"Ви зараз майже відгадали, про що пісня... Як ви це відчули?",- грайливо відповіла зірка.
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