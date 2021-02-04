Колишня солістка групи "ВІА Гра" Міша Романова вразила шанувальників новим образом
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram ефектна блондинка опублікувала фото, на якому позувала в червоному шкіряному плащі. Дівчина стояла в дверях ліфта, широко розставивши ноги. Плащ задрався і стало видно, що під ним немає одягу. Романова грайливо засвітила чорну нижню білизну, розбурхавши фантазію шанувальників. Образ доповнили босоніжки на підборах і прикраси на шиї.
Особливу увагу фанати звернули на той факт, що Міша дуже змінилася. Хоч колір волосся і зачіска залишилися тими ж, щось в макіяжі Романової сильно змінилося, в результаті чого вона стала схожа на інших артисток.
"Сьогодні була неймовірна зйомка для @touch_magazine. Як вам образ?",- поцікавилася Романова у шанувальників.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Сумна Могилевська поділилася своїм болем, який нічим не вгамувати: "Світла пам'ять..."
Рідкісний кадр Софії Ротару з братом, який використовував її ім'я, сколихнув Мережу: "Які ви..."
Дочка Кошового з "Квартал 95" вирішила перевершити Кухар, батьки схопилися за голову: "Не вистачало..."
Винник, який приховує своїх дітей, з малятком на руках розтопив серця "вовчиць": "Передоз милотені"
У коментарях їй залишили масу приємних слів. Не обійшлося без критики і порівнянь.
"Міша красуня, одна єдина і неповторна", "вам дуже пасує з прямим волоссям", "на себе не схожа", "Міша, ви вогонь!", "На Лободу дуже схожа)) і образ теж)", "Червоний колір виразно ваш. Дуже красива!", "Міша мила і ніжна як сонечко, Лобода тут взагалі не в тему», - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Романова повипендрювалася під ялинкою в спокусливих позах: "Скоро все трапиться...".
Також Politeka писала, що Романова розтанула в пристрасних обіймах іменитого красеня:"я думала, вона з панських".
А ще Politeka повідомляла, що Романова в занадто коротеньких шортах дала вдосталь насолодитися своїми формами:"пані".