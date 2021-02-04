Колишня солістка групи "ВІА Гра" Міша Романова вразила шанувальників новим образом

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram ефектна блондинка опублікувала фото, на якому позувала в червоному шкіряному плащі. Дівчина стояла в дверях ліфта, широко розставивши ноги. Плащ задрався і стало видно, що під ним немає одягу. Романова грайливо засвітила чорну нижню білизну, розбурхавши фантазію шанувальників. Образ доповнили босоніжки на підборах і прикраси на шиї.

Особливу увагу фанати звернули на той факт, що Міша дуже змінилася. Хоч колір волосся і зачіска залишилися тими ж, щось в макіяжі Романової сильно змінилося, в результаті чого вона стала схожа на інших артисток.

"Сьогодні була неймовірна зйомка для @touch_magazine. Як вам образ?",- поцікавилася Романова у шанувальників.

У коментарях їй залишили масу приємних слів. Не обійшлося без критики і порівнянь.

"Міша красуня, одна єдина і неповторна", "вам дуже пасує з прямим волоссям", "на себе не схожа", "Міша, ви вогонь!", "На Лободу дуже схожа)) і образ теж)", "Червоний колір виразно ваш. Дуже красива!", "Міша мила і ніжна як сонечко, Лобода тут взагалі не в тему», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Романова повипендрювалася під ялинкою в спокусливих позах: "Скоро все трапиться...".

Також Politeka писала, що Романова розтанула в пристрасних обіймах іменитого красеня:"я думала, вона з панських".

А ще Politeka повідомляла, що Романова в занадто коротеньких шортах дала вдосталь насолодитися своїми формами:"пані".