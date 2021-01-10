Відома співачка Міша Романова показала, як проводить час з іменитим режисером Аланом Бадоєвим
На фото Міша була в чорній сукні з поясом на талії. Поруч стояв Алан в Білій кофті і штанях. Пара обіймалася і притулилася особами один до одного. Бадоєв в руках тримав сигарету, пропонуючи затягнутися Романової. Знімок вийшов чуттєвим і просоченим пристрастю. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Люблю тебе. З Днем Народження", - написала зірка під фото.
Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:
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"Вогнику не знайдеться?", "Фотка вогнище", " це Алан Бадоєв?", "Вони близькі друзі, як і з Максом Барських", "Я думала, вона з Барських", "дівчатка, вгамуйтеся, хто в темі знають, що такі пости це для набору коментів. А якби було щось серйозне, все було б інакше", " дівчинка знайшла свою любофф?!.. Вогню обом!!!!", "Вони пара?", "Нереальний".
Ми писали, що колишня солістка "ВІА Гри", співачка Міша Романова ледь не впустила свій бюст.
Красуня постала в чорному топіку, що складається зі смужок, дві з яких спустилися з плеча. Великий бюст спокусливо випирав з такого сміливого вбрання.
В руках блондинка тримала келих, наповнений червоною ікрою. Образ доповнили прикраси.
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