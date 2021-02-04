Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Миша Романова впечатлила поклонников новым образом

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм эффектная блондинка опубликовала фото, на котором позировала в красном кожаном плаще. Девушка стояла в дверях лифта, широко расставив ноги. Плащ задрался и стало видно, что под ним нет одежды. Романова игриво засветила черное нижнее белье, взбудоражив фантазию поклонников. Образ дополнили босоножки на каблуках и украшения на шее.

Особое внимание фанаты обратили на тот факт, что Миша очень изменилась. Хоть цвет волос и прическа остались теми же, что-то в макияже Романовой сильно переменилось, в результате чего она стала похожа на других артисток.

«Сегодня была невероятная съёмка для @touch_magazine. Как вам образ?», - поинтересовалась Романова у поклонников.

В комментариях ей оставили массу приятных слов. Не обошлось без критики и сравнений.

«Миша красотка , одна единственная и неповторимая», «Вам очень идёт с прямыми волосами», «На себя не похожа», «Миша, вы огонь!», «На Лободу очень похожа)) и образ тоже)», «Красный цвет определённо Ваш. Очень красивая!», «Миша милая и нежная как солнышко, Лобода тут вообще не в тему», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Романова повыпендривалась под елкой в соблазнительных позах: "Скоро все случится...".

Также Politeka писала, что Романова растаяла в страстных объятиях именитого красавчика: "Я думала, она с Барских".

А еще Politeka сообщала, что Романова в слишком коротеньких шортах дала вдоволь насладиться своими формами: "Госпожа".