Відома співачка Міша Романова, колишня солістка групи ВІА Гра, показала перше фото на телефоні

Цього разу Міша позувала в коротеньких шортах і ТОПі. Красуня стояла перед телефоном і хвалилася плоским животиком, який нічим не був прикритий. Волосся у Романової залишилися розпущеним, а пальці співачка підняла вгору. Кадр вийшов світлим і мотивуючим, адже зірка виглядала бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Покажи перше фото на телефоні", - підписана публікація в сторіс.

На це прохання Міша опублікувала дану фотографію, де показує свою фігуру.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як Міша викинула знімок в сторіс, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Ви прекрасні Міша Романова вам до лиця цей образ«," і щоб комусь він йшов більше, ніж тобі», "шикарна як завжди!", "Ще рано, пані Романова«,» занадто круто«,» шикарна дівчина«,» ох, хороша«,» як же це красиво«,» чудова – як вогонь«," найкрутіша. Я нікого красивіше сьогодні не зустрічав-найкраща".

Ми писали, що колишня солістка групи «ВІА Гра» Міша Романова вразила шанувальників, примірявши спокусливий наряд.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Романова постає перед шанувальниками в ультра-міні, яке оздоблене накидкою в сітку. При цьому фанати співачки звернули увагу на неймовірні ноги кумира.

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