Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе в сміливому образі

На фото Квітко позує в салатовій кофтині з завязочками на бюсті, які не змогли заховати пишний розмір. Волосся у моделі залишилися зібраними в хвостик, а позувала зірка біля панорамного вікна на тлі нічного міста. Кадр вийшов дуже сміливим і захоплюючим, адже Анастасія виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 70 тисяч лайків і написали коментарі:

"Очманіти! Готовий милуватися кофтиною, годинами"," Гарненька яка", " вона просто шикарна. Красива жінка-це запрошення на щастя", "ти виглядаєш такий молодий, дитинко", "ці прекрасні очі" ," ти красива богиня", "Моя любов", "На добраніч, дитинко, люблю тебе, великий поцілунок красива красуня"," з кожним днем вона красивіше", " мила і така шикарна!", "Красиво просто красиво".

Ми писали, що відома модель Анастасія Квітко спокусила формами у відвертій сукні.

Декольте вбрання викликало захват-тканина натягнулася на великих формах, які ледь не оголилися. Сукня стиснула бюст і підняла його, воно обтягнуло талію, підкресливши її стрункість. Округлі стегна вражають формою, а завдяки довжині наряду оголилися стрункі ніжки.

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