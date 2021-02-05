Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе в сміливому образі
На фото Квітко позує в салатовій кофтині з завязочками на бюсті, які не змогли заховати пишний розмір. Волосся у моделі залишилися зібраними в хвостик, а позувала зірка біля панорамного вікна на тлі нічного міста. Кадр вийшов дуже сміливим і захоплюючим, адже Анастасія виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили понад 70 тисяч лайків і написали коментарі:
"Очманіти! Готовий милуватися кофтиною, годинами"," Гарненька яка", " вона просто шикарна. Красива жінка-це запрошення на щастя", "ти виглядаєш такий молодий, дитинко", "ці прекрасні очі" ," ти красива богиня", "Моя любов", "На добраніч, дитинко, люблю тебе, великий поцілунок красива красуня"," з кожним днем вона красивіше", " мила і така шикарна!", "Красиво просто красиво".
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Ми писали, що відома модель Анастасія Квітко спокусила формами у відвертій сукні.
Декольте вбрання викликало захват-тканина натягнулася на великих формах, які ледь не оголилися. Сукня стиснула бюст і підняла його, воно обтягнуло талію, підкресливши її стрункість. Округлі стегна вражають формою, а завдяки довжині наряду оголилися стрункі ніжки.
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