Музичний критик Сергій Сосєдов розповіла про вік Софії Ротару та її репертуар

Зовнішність 73-річної Софії Ротару викликає багато питань, адже співачка виглядає досить молодо і захоплює своєю красою досі. Свою думку з цього приводу під час інтерв'ю з Оленою Хангою на її YouTube-шоу висловив відомий музичний критик Сергій Сосєдов, пише Politeka.net.

За словами Сергія Сосєдова Софія Михайлівна Ротару намагається тримати себе на рівні, підтримувати зовнішність за допомогою правильно зробленого макіяжу. Але якщо розглядати співачку зблизька, то її вік відразу стає помітний. На допомогу артистці так само приходить і її харизма, якою вона вуалює свої роки і стан.

"Зовні Софія себе тримає, хоча я бачу, що їй це важко зараз. Але вона з останніх сил старається, і це, звичайно, здорово. Хоча якщо ви побачите Ротару поблизу, ви дасте їй і її вік, і її стан. Ви все відразу зрозумієте. Але екран - це така ілюзія, і звичайно, коли вона робить такі великі очі, ця променистість, яку вона чудово завжди відігравала, - всі підкорені нею", - розповідає Сосєдов і зазначає, що Софія Ротару вже зовсім не та артистка, якою була раніше.

"Соня себе вже вичерпала безумовно, Соня вже звичайно не та, що тут говорити", - зазначає критик.

На припущення Олени Ханги про те, що це через старий репертуар Сергій Сосєдов відповів, що навпаки, це через нові пісні, які зливаються в один нескінченний мотив.

"Ні, вона якраз співає нові пісні... Але ці нові пісні-як одна велика пісня ,"Ти мій океан любові", "Мелодія моєї любові", чогось всі якісь океани і моря любові і все одне і те ж... Це не запам'ятовується, це слабкий репертуар, немає мелодії, мотивів, які запам'ятовуються", - говорить музичний критик і згадуючи її старі пісні, називає їх красивими і мелодійними.

"Що я вам скажу, в кулуарах, в своєму колі вона каже "Я вже своє все заспівала". Вона це розуміє", - підсумував Сергій Сосєдов.

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