Відома модель Кайлі Дженнер здалася в гарячому образі русалки
Зірка цього разу була в блискучому і прозорому вбранні, який скував ноги дівчини. Модель доповнила образ топом, який був на одній бретельці. Бюст прямо випирав у Дженнер, але це молоду зірку зовсім не бентежило. Кайлі йшла поруч з Тревісом Скоттом, який йшов в джинсах, сорочці і бейсболці. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.
Фанати поставили кілька тисяч лайків і написали коментарі:
"Будь ласка, боже", "Люблю це плаття", "Вау", "дивовижна", "приголомшливі", "фантастично", "Прекрасно", " Тревіс завжди виглядає високо. Чудеса, як він може ходити", "Тревіс виглядає запеченим"," Люблю цей колір на Кайлі Дженнер"," Моя королева"," будь ласка, вхідні шановні","ти не уявляєш, як я тебе люблю".
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Ми писали, що відома модель Кайлі Дженнер посвітила принадами в блискучому вбранні.
Кайлі була в сукні тілесного кольору, яке підкреслило її пишні груди і стегна. Крім того, наряд виділив струнку талію.
Красуня трохи вигнулася, тим самим ще більше підкресливши свої об'ємні сідниці.
Варто відзначити, що наряд був прикрашений стразами, які сяяли на світлі і робили образ, можна сказати, дорогим.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер блиснула рум'яними "подружками" в ниточках бікіні
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