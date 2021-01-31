Самая младшая из семейства Кардашьян Кайли Дженнер продемонстрировала изгибы тела в соблазнительном наряде

Конечно, американская модель и бизнесвумен, не могла не поделиться искусительными и фото на своей странице в Instagram, передает Politeka.net

На кадрах красотка томно позировала в платье с открытыми плечами, которое слишком тесно обтянуло выдающиеся формы 23-летней девушки. Наряд позволил ей показать все изгибы тела.

Свой образ Дженнер дополнила круглыми золотыми сережками, ярким макияжем и тугой косичкой.

«Мой глянцевый блеск отличается», - написала селебрити.

На первом фото Кайли позирует крупным планом, показав свой бюст, который выглядит просто огромным, второе – сделано издалека, а на третьем бизнесвумен запечатлена в полуоборот, сверкнув выдающейся пятой точкой.

Большинство поклонников оценили соблазнительный образ одной из сестер Кардашьян и осыпали ее комплиментами в комментариях.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер показала свежий образ восхитив фанатов.

На фото красотка позировала в шортиках и белом топе. Звезда стояла у стенки, оставив волосы распущенными, а одну ножку задрала. Кайли показала несколько ракурсов, в которых немного о меняла позы, устроив легкую провокацию. Кадры получились зажигательными и соблазнительными, ведь Дженнер выглядит безупречно.

Напомним, что Кайли Дженнер с соблазнительной подружкой сверкнули ягодицами в микро-бикини: "Горячие хищницы".

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер в прозрачном топе похвасталась новой шевелюрой до пояса, стала еще красивее: "Люблю тебя".

Также Politeka писала, что аппетитная Кайли Дженнер выпятила свои обжигающие формы в мини-бикини.