Известная модель Кайли Дженнер показалась в горячем образе русалки

Звезда в этот раз была в блестящем и прозрачном наряде, который сковал ноги девушки. Модель дополнила образ топом, который был на одной бретельке. Бюст прямо выпирал у Дженнер, но это молодую звезду совсем не смущало. Кайли шла рядом с Трэвисом Скоттом, который шел в джинсах, рубашке и бейсболке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

Фанаты поставили несколько тысяч лайков и написали комментарии:

"Пожалуйста, боже", "Люблю это платье", "Вау", "Удивительная", "Потрясающие", "Фантастически", "Прекрасно", "Трэвис всегда выглядит высоко. Чудеса, как он может ходить", "Трэвис выглядит запеченным", "Люблю этот цвет на Кайли Дженнер", "Моя королева", "Пожалуйста, входящие уважаемые", "Ты не представляешь, как я тебя люблю".

Мы писали, что известная модель Кайли Дженнер посветила прелестями в сверкающем наряде.

Кайли была в платье телесного цвета, которое подчеркнуло ее пышные груди и бедра. Кроме того, наряд выделил стройную талию.

Красотка немного выгнулась, тем самым еще больше подчеркнув свои объемные ягодицы.

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