Коронавірус повністю не зникне, він залишиться в світі назавжди

Про це заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан, передає "Сьогодні".

При цьому впадає у відчай, що на зниження агресивності пандемії все ж можна розраховувати.

"Даний збудник з нами назавжди, коронавірусна інфекція, але якщо говорити про зменшення агресивності епідемії - це коли буде у нас формування колективного імунітету на рівні 60-70 відсотків", - заявив експерт.

За словами Рубана, зараз в Україні колективний імунітет громадян сформувався на рівні 30 відсотків.

За словами голови Держспоживслужби Києва знизити загрозу поширення вірусу можна, створивши безпечний простір з оптимальною температурою, вологістю повітря в приміщеннях за допомогою датчиків контролю параметрів повітря. Адже, як відомо, найчастіше заражаються вірусом, коли люди знаходяться тривалий час в одному приміщенні.

"Сьогодні це, я думаю, буде наступний крок основної профілактики в закритих приміщеннях саме вірусних інфекцій", - сказав глава Держспоживслужби столиці.

Зазначимо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр охорони здоров'я Максим Степанов і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомляли, що вакцинація від коронавірусу у нас в країні почнеться в Лютого, хоча точна дата поки невідома.

Як свідчать дані МОЗ станом на ранок четверга, 4 лютого, за минулу добу коронавірус в Україні виявили у 5082 осіб, зафіксовано 140 летальних випадків, 9933 пацієнта одужали.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 1 232 246 осіб, з них 1 055 406 одужали, летальних випадків — 23 229.

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