В Министерстве здравоохранения Украины раскрыли подробности предстоящей вакцинации
Об этом 3 февраля сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер во время ежедневного брифинга.
Чобы получить прививку неодходимо записаться. Запись будет открыта за месяц до начала вакцинации, сделать это можна будет тремя способами:
- самостоятельно через информационный портал COVID-19, который сейчас в разработке, где можно будет выбрать удобное медучреждение;
- через национальный контакт-центр по противодействию коронавирусу 0 800 60 20 19 – работает круглосуточно;
- непосредственно в медучреждении.
Всех, кто получит прививку от коронавируса или откажется от нее, внесут в единую базу Министерства здравоохранения.
Отмечается, что это делается, чтобы данные об иммунизации населения было удобно использовать. К примеру, когда пациент обратится к врачу, можно будет легко узнать, есть ли у него прививка от COVID-19.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Стареющая Пугачева публично расплакалась из-за боли разлуки: "Начинаю о нем говорить, и у меня слезы..."
Русская Кардашьян в нижнем белье возбудила раскрепощенной позой: "Добро пожаловать в рай"
Избранник "Холостячки" Эллерт с новой стрижкой удивил сединой и сходством с известным актером: "Знаете, где я пропадал?"
Горбунов ошеломил внешностью рядом с «беременной» Осадчей: «Юра не стареет, такой как в…»
"Для этого нами разработан модуль иммунизации, который использует в себе все необходимые международные стандарты хранения данных по этому направлению. Он позволяет хранить информацию о проведенной иммунизации в удобном формате как для врача, так и для самого пациента", – сообщил заместитель министра.
Система предусматривает хранение большого количества важной информации о типе вакцины, которая была введена, ее дозировке, способе введение, причине проведения или не проведения вакцинации.
Отметим, ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что вакцинацию в Украине начнут примерно с 15 февраля. В это время иммунизировать будут группы риска и силовиков.
Напомним, Украина готова к получению вакцин от коронавируса: Шмыгаль уточнил, сколько доз будут бесплатными.
Как сообщала Politeka, число больных вирусом в Украине резко уменьшилось, закрываются отделения: врач рассказала, что будет дальше.
Также Politeka писала про старт вакцинации, в МОЗ объяснили, как записаться и сколько действует иммунитет: "Все говорят, не меньше..."