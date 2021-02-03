В Министерстве здравоохранения Украины раскрыли подробности предстоящей вакцинации

Об этом 3 февраля сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер во время ежедневного брифинга.

Чобы получить прививку неодходимо записаться. Запись будет открыта за месяц до начала вакцинации, сделать это можна будет тремя способами:

самостоятельно через информационный портал COVID-19, который сейчас в разработке, где можно будет выбрать удобное медучреждение;

через национальный контакт-центр по противодействию коронавирусу 0 800 60 20 19 – работает круглосуточно;

непосредственно в медучреждении.

Всех, кто получит прививку от коронавируса или откажется от нее, внесут в единую базу Министерства здравоохранения.

Отмечается, что это делается, чтобы данные об иммунизации населения было удобно использовать. К примеру, когда пациент обратится к врачу, можно будет легко узнать, есть ли у него прививка от COVID-19.

"Для этого нами разработан модуль иммунизации, который использует в себе все необходимые международные стандарты хранения данных по этому направлению. Он позволяет хранить информацию о проведенной иммунизации в удобном формате как для врача, так и для самого пациента", – сообщил заместитель министра.

Система предусматривает хранение большого количества важной информации о типе вакцины, которая была введена, ее дозировке, способе введение, причине проведения или не проведения вакцинации.

Отметим, ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что вакцинацию в Украине начнут примерно с 15 февраля. В это время иммунизировать будут группы риска и силовиков.

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