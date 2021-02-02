"В общем, все равно берегите себя, друзья и коллеги... справимся", - подытожила врач.

Отметим, по состоянию на 2 февраля в Украине выявлено 2 394 новых случаев коронавирусной болезни. Всего за время пандемии заболело - 1 223 879 человек; выздоровели - 1 035 372 человек; летальных исходов - 22 924.

Напомним, в Украине уже был утвержден календарный план для начала вакцинации от коронавируса.

В правительстве сообщили, что уже подготовлена инфраструктура, необходимая для получения вакцины от коронавируса и началу прививочной кампании уже в феврале.