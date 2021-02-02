Снижение больных коронавирусом в Украине указывает на упадок эпидемии
Как передает Politeka.net, об этом сообщила врач-инфекционист Ольга Голубовская на своей страничке в Facebook.
Как передает Politeka.net, об этом сообщила врач-инфекционист Ольга Голубовская на своей страничке в Facebook.
Медик отметила, что количество больных по всей Украине заметно снизилось и начали закрываться отделения в частных клиниках, заполняемость муниципальных упала на треть.
Также она подчеркнула, что прежней ситуация остается в отделения интенсивной терапии.
"Здесь больных очень много и больные тяжёлые, причём возраст самых тяжёлых помолодел - 60-75 лет. Что это значит, узнаем позже. В обычной ситуации такая закономерность наблюдается в «хвосте» эпидемий (сезона). Если нас не постигнет какая-нибудь неприятность, например, в виде варианта P.1 (бразильского), недавний завоз которого в США вызвал быстрый коллапс систем здравоохранения", - отметила Голубовская.
"В общем, все равно берегите себя, друзья и коллеги... справимся", - подытожила врач.
Отметим, по состоянию на 2 февраля в Украине выявлено 2 394 новых случаев коронавирусной болезни. Всего за время пандемии заболело - 1 223 879 человек; выздоровели - 1 035 372 человек; летальных исходов - 22 924.
Напомним, в Украине уже был утвержден календарный план для начала вакцинации от коронавируса.В правительстве сообщили, что уже подготовлена инфраструктура, необходимая для получения вакцины от коронавируса и началу прививочной кампании уже в феврале.
Напомним, легкая форма коронавируса походит на ОРВИ, врач назвал ключевое отличие.
Как сообщала Politeka, китайский вирус сдается, но помог не локдаун: врач назвал основную причину снижения заболеваемости.
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