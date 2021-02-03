Правительство вернет Украину к разделению на зоны карантина

Из-за снижения количества заболеваний коронавирусом Украина снова вернется к адаптивному карантину и будет поделена на зоны.

Об этом во время заседания Кабинета министров 3 февраля заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что решение будет принято в ближайшие дни.

"В Украине сейчас наблюдается контролируемая и стабильная ситуация по распространению коронавируса. Эпидемиологическая ситуация позволяет вернуться к модели адаптивного карантина, когда в регионах будут устанавливаться разные уровни эпидемиологической безопасности: зеленый, желтый, оранжевый или красный", — сообщил глава Кабмина.

По его словам, сейчас в больницах находится менее чем 18 300 госпитализированных, тогда как в декабре в медучреждениях было более 28 тыс. украинцев с диагнозом или с подозрением на COVID-19.

Напомним, что по состоянию на среду, 3 февраля, коронавирусом в Украине и мире заразились около 104,4 млн человек. За минувший день выявили 451 353 новых инфицированных. Всего от болезни скончались свыше 2,2 млн пациентов.

При этом выздоровели – 76,3 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 114 тыс., Бразилии – 56 тыс. и Испании – 29 тыс.

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