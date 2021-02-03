Правительство вернет Украину к разделению на зоны карантина
Из-за снижения количества заболеваний коронавирусом Украина снова вернется к адаптивному карантину и будет поделена на зоны.
Об этом во время заседания Кабинета министров 3 февраля заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что решение будет принято в ближайшие дни.
"В Украине сейчас наблюдается контролируемая и стабильная ситуация по распространению коронавируса. Эпидемиологическая ситуация позволяет вернуться к модели адаптивного карантина, когда в регионах будут устанавливаться разные уровни эпидемиологической безопасности: зеленый, желтый, оранжевый или красный", — сообщил глава Кабмина.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Массовый пожар вспыхнул в Харькове, жуткие кадры: "больше пяти часов борьбы..."
Масштабный пожар охватил "Эпицентр", столб черного дыма видно за километры: кадры с места ЧП
Стареющая Пугачева публично расплакалась из-за боли разлуки: "Начинаю о нем говорить, и у меня слезы..."
Располневшая Ульянова из «Холостяка» расплакалась после контрольного взвешивания: что происходит со звездой
По его словам, сейчас в больницах находится менее чем 18 300 госпитализированных, тогда как в декабре в медучреждениях было более 28 тыс. украинцев с диагнозом или с подозрением на COVID-19.
Напомним, что по состоянию на среду, 3 февраля, коронавирусом в Украине и мире заразились около 104,4 млн человек. За минувший день выявили 451 353 новых инфицированных. Всего от болезни скончались свыше 2,2 млн пациентов.
При этом выздоровели – 76,3 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 114 тыс., Бразилии – 56 тыс. и Испании – 29 тыс.
Напомним, легкая форма коронавируса походит на ОРВИ, врач назвал ключевое отличие.
Как сообщала Politeka, китайский вирус сдается, но помог не локдаун: врач назвал основную причину снижения заболеваемости.
Также Politeka писала, что в Украине фиксируют спад эпидемии: врач сделала прогноз по отступлению вируса.