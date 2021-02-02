Оптимистическое снижение новых случаев коронавируса не касается "тяжелых" пациентов
В украинских больницах все еще переполнены отделения интенсивной терапии. Поэтому хотя коронавирус в Украине идет на спад, но расслабляться не стоит.
Такое предупреждение сделала украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская на своей странице в Facebook.
Она уточнила, что количество больных по всей Украине заметно снизилось, закрываются отделения в частных клиниках, заполняемость муниципальных упала на треть, но это не касается отделений интенсивной терапии.
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Кроме того, Голубовская пояснила, что возраст "тяжелых" больных помолодел - сейчас это пациенты 60-75 лет.
"В отделениях интенсивной терапии больных очень много и больные тяжелые, причем возраст самых тяжелых помолодел - 60-75 лет... В обычной ситуации такая закономерность наблюдается в "хвосте" эпидемий", - написала Голубовская.
Напомним, что по состоянию на понедельник, 1 февраля, коронавирусом в Украине и мире заразились около 103,8 млн человек. За минувший день выявили 395 465 новых инфицированных. Всего от болезни скончались свыше 2,2 млн пациентов.
При этом выздоровели – 75,5 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 107 тыс., Бразилии – 27 тыс. и Британии – 21 тыс.
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