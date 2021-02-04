Коронавирус полностью не исчезнет, он останется в мире навсегда

Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает "Сегодня".

При этом отчается, что на снижение агрессивности пандемии все же можно рассчитывать.

"Данный возбудитель с нами навсегда, коронавируcная инфекция, но если говорить об уменьшении агрессивности эпидемии - это когда будет у нас формирование коллективного иммунитета на уровне 60-70 процентов", - заявил эксперт.

По словам Рубана, сейчас в Украине коллективный иммунитет граждан сформировался на уровне 30 процентов.

По словам главы Госпотребслужбы Киева снизить угрозу распространения вируса можно, создав безопасное пространство с оптимальной температурой, влажностью воздуха в помещениях с помощью датчиков контроля параметров воздуха. Ведь, как известно, чаще всего заражаются вирусом, когда люди находятся длительное время в одном помещении.

"Сегодня это, я думаю, будет следующий шаг основной профилактики в закрытых помещениях именно вирусных инфекций", - сказал глава Госпотребслужбы столицы.

Отметим, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр здравоохранения Максим Степанов и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщали, что вакцинация от коронавируса у нас в стране начнется в февраля, хотя точная дата пока неизвестна.

Как свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро четверга, 4 февраля, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5082 человек, зафиксировано 140 летальных случаев, 9933 пациента выздоровели.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 232 246 человек, из них 1 055 406 выздоровели, летальных исходов — 23 229.

Напомним, Украину поделят на новые зоны, Шмыгаль предупредил о важном решении Кабмина: "В регионах будут..."

Как сообщала Politeka, возраст "тяжелых" больных с коронавирусом помолодел: врач назвала категорию украинцев, которые лежат в неотложке

Также Politeka писала про вакцинацию от коронавируса, украинцев предупредили о специальных списках: "Всех, кто откажется..."