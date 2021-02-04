Суддя шоу "Маска", відомий артист Андрій Данилко нарешті зрозумів, хто ховається за маскою "Бабки"
Як повідомляють на офіційній сторінці шоу "Маска" в Instagram, один із суддів Андрій Данилко розповів, у чому він може бути впевнений на всі сто відсотків, пише Politeka.net.
Так, після своєї ображеної промови про те, що "детективи" на шоу в особі Насті Каменських і Олі Полякової не дають артисту сконцентруватися на голосах учасників, Андрій Данилко все-таки зізнався, в чому може бути впевнений на всі сто відсотків. Таким чином артист постарався вгадати, хто ховається за маскою бабки на шоу.
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Данилко оцінив всі думки, які висловили інші судді шоу, і, після виступу "Бабки" зробив висновок, що під маскою ховається "людина".
"Судячи з таких підказок крутим, по костюму і по спілкуванню моїх колег я точно впевнений тільки в одному - що це людина!",- озвучив свою позицію Андрій Данилко після двох ефірів проекту.
Шанувальники шоу "Маска", що стежать за ефірами, по-своєму оцінили слова Андрія Данилка, а також написали свою думку про сам проект у своїх коментарях.
"Він правий. Такі підказки, що фіг зрозумієш, чого мається на увазі", "Один лише Андрій Михайлович Данилко усвідомлює свою роль в даному проекті", "Красиво сказав", "Красиві костюми, Данилко-найкращий член журі", "Дуже красиві костюми! Скільки праці вкладено! Браво!", "Формат шоу - супер!",- зазначили фоловери.
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Нагадаємо, що в останньому ефірі шоу "Маска" Андрій Данилко розсердився на своїх зіркових колег за те, що вони заважають йому стежити за учасниками і відгадувати, хто ховається під масками. Свої претензії Данилко, в першу чергу, висловив на адресу Олега Винника і Dzidzio, які постійно підспівували і не давали розчути голос учасників. До того ж, за словами артиста, е весь час "збивали" Настя Каменських і Оля Полякова, які піднімали свої і без того короткі спідниці і відволікали суддю.
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