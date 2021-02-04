Суддя шоу "Маска", відомий артист Андрій Данилко нарешті зрозумів, хто ховається за маскою "Бабки"

Як повідомляють на офіційній сторінці шоу "Маска" в Instagram, один із суддів Андрій Данилко розповів, у чому він може бути впевнений на всі сто відсотків, пише Politeka.net.

Так, після своєї ображеної промови про те, що "детективи" на шоу в особі Насті Каменських і Олі Полякової не дають артисту сконцентруватися на голосах учасників, Андрій Данилко все-таки зізнався, в чому може бути впевнений на всі сто відсотків. Таким чином артист постарався вгадати, хто ховається за маскою бабки на шоу.

Данилко оцінив всі думки, які висловили інші судді шоу, і, після виступу "Бабки" зробив висновок, що під маскою ховається "людина".

"Судячи з таких підказок крутим, по костюму і по спілкуванню моїх колег я точно впевнений тільки в одному - що це людина!",- озвучив свою позицію Андрій Данилко після двох ефірів проекту.

Шанувальники шоу "Маска", що стежать за ефірами, по-своєму оцінили слова Андрія Данилка, а також написали свою думку про сам проект у своїх коментарях.

"Він правий. Такі підказки, що фіг зрозумієш, чого мається на увазі", "Один лише Андрій Михайлович Данилко усвідомлює свою роль в даному проекті", "Красиво сказав", "Красиві костюми, Данилко-найкращий член журі", "Дуже красиві костюми! Скільки праці вкладено! Браво!", "Формат шоу - супер!",- зазначили фоловери.

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Нагадаємо, що в останньому ефірі шоу "Маска" Андрій Данилко розсердився на своїх зіркових колег за те, що вони заважають йому стежити за учасниками і відгадувати, хто ховається під масками. Свої претензії Данилко, в першу чергу, висловив на адресу Олега Винника і Dzidzio, які постійно підспівували і не давали розчути голос учасників. До того ж, за словами артиста, е весь час "збивали" Настя Каменських і Оля Полякова, які піднімали свої і без того короткі спідниці і відволікали суддю.

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