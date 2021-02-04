Відомий співак Макс Барських розповів про свою самотність і зізнався, як бореться з важким станом

Макс Барських у своєму інтерв'ю російському медіаменеджеру і екс-гендиректору телеканалу Муз-ТВ Арману Давлетярову на YouTube зізнався, що насправді є самотнім, і пояснив, чому, пише Politeka.net.

Насправді знаменитий Макс Барських відчуває величезну самотність, оскільки йому навіть немає з ким поговорити, коли він повертається додому. У такі моменти йому доводиться особливо важко, і, як жартома зізнався сам співак на питання, що він робить в цьому стані, він іноді плаче.

"Я плачу. Шуткую. Мені насправді потрібно, для того, щоб довести мене до сліз, це треба дуже сильно постаратися", - каже співак.

Також Макс Барських зізнався, що є дуже глибокою і вразливою людиною, якій потрібно іноді виплакати свої емоції, випустити їх назовні. Але співак робить це за допомогою самовираження у творчості.

"Я, знаєш, коли виплакую всі емоції свої? Ось коли мені, наприклад, погано або боляче, я ось ставлю музику, там, пишу пісню, музику, і починаю придумувати текст. І починаю писати пісню. І ось коли я її пишу, я начебто в цій пісні можу піти від зворотного, побачити себе дуже щасливим, наприклад, протилежні емоції. І неначе сказати собі слова якоїсь близької людини, які б мене витягнули з цього стану. Або ж передати всі ці емоції з максимальною чесністю", - розповідає про себе Барських.

Тільки після того, як слова з'являться на папері, артисту стає легше і він може відчути звільнення від негативних емоцій.

"Коли я розумію, коли я ставлю крапку, я програю цю музику, наспівую її і розумію, що якщо у мене прориваються сльози в кінці пісні, значить вона справжня. І ось тоді я звільняюся від цього стану і на наступний день відчуваю себе вже набагато краще",- говорить Макс Барських.

Але головною проблемою для нього все-таки залишається самотність, оскільки мало хто намагається сприймати знаменитість як звичайну людину.

"Всі знаходяться бути з відомою людиною, але мало хто готовий би бути зі мною, таким, яким я є. Стає складніше знаходити дивовижних людей. Ти доходиш до певного рівня, навіть ментально, і тобі хочеться, щоб людина була як мінімум на одному рівні мислення цього, або навчила тебе ще чогось більшого",- поділився співак в інтерв'ю.

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