Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала себе, радуючи фанатів

На фото зірка позувала перед дзеркалом, задерши футболку. Красуня була в білих штанях і шкарпетках, а в руці тримала телефон, на який знімала себе. Дівчина хвалилася плоским животиком, який виглядав бездоганно. Гейл задерла одну ніжку, а волосся зібрала в хвостик. Кадр вийшов цікавим і навіть трохи пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Будь-які припущення, над якою частиною тіла ми працюємо", - написала зірка, запрошуючи до тренувань.

"Також тільки що зняла відео з тренуванням на цьому тижні, щоб здогадалися", - додала зірка, натякаючи на відповідь.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Доброго ранку, дитинко", " гарне фото. Де ти народилася?", "Ти приголомшливо виглядаєш, Келлі!", "Мій ідол", "Ти виглядаєш приголомшливо".

Ми писали, що відома модель бренду Victoria's Secret Келлі Гейл показала кадри свого тренування.

Шикарна зірка цього разу позувала перед дзеркалом, надівши чорний топ, який здавався рваним. Крізь вирізи посередині проглядався Чорний Спортивний ліфчик.

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