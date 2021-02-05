Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret показала себя, радуя фанатов

На фото звезда позировала перед зеркалом, задрав футболку. Красотка была в белых штанах и носках, а в руке держала телефон, на который снимала себя. Девушка хвасталась плоским животиком, который выглядел безупречно. Гейл задрала одну ножку, а волосы собрала в хвостик. Кадр получился интересным и даже немного пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Любые предположения, над какой частью тела мы работаем", - написала звезда, приглашая к тренировкам.

"Также только что сняла видео с тренировкой на этой неделе, чтобы догадались", - добавила звезда, намекая на ответ.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Доброе утро, детка", "Хорошее фото. Где ты родилась?", "Ты потрясающе выглядишь, Келли!", "Мой идол", "Ты выглядишь потрясающе".

Мы писали, что известная модель бренда Victoria’s Secret Келли Гейл показала кадры своей тренировки.

Шикарная звезда в этот раз позировала перед зеркалом, надев черный топ, который казался рваным. Сквозь вырезы посередине проглядывался черный спортивный лифчик.

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