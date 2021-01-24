Известная модель Келли Гейл из Victoria's Secret показала пикантное пляжное фото

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Гейл в соцсети.

Так, в аккаунте модели появилась фотография, на которой она позирует в купальнике сиреневого цвета. На девушке совсем нет косметики, а на голове - "пляжная" прическа, пряди волос очень красиво завиваются.

"Утренний свет", - написала модель под фото.

И в самом деле, судя по освещению, фото было сделано рано утром.

При этом она не стала рассказывать, где она отдыхает и с кем.

В комментариях фолловеры восхищаются красотой модели, а некоторые даже признаются ей в любви.

"Поцелованная солнцем", "Красивая", "Ангел", "Принцесса", "Келли, я ваш большой поклонник", "Ты невероятная", "Неземная красота", "Как всегда, шакарна", "Супер, хочу к тебе", "Утренняя красота", "Желаю тебе хорошего дня", - пишут фолловеры модели.

Ранее мы писали о том, как Гейл надела крошечное бикини, которое прикрыло лишь самые интимные части тела. При этом маленький купальник был почти телесного цвета и, сливаясь с кожей, создавал впечатление, что модель и вовсе голая. Фото она запостила себе в аккаунт.

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