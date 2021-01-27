Известная модель бренда Victoria’s Secret Келли Гейл показала свое влажное тело
Красотка не только занимается спортом, но также регулярно посещает сауну, пишет Politeka.net. Модель публикует кадры в Инстаграм своего времяпрепровождения.
Так, Келли в этот раз записала стори, в котором хвасталась своим влажным телом.
Модель позировала в черном лифчике, который обтянул и приподнял бюст. Последний эффектно смотрелся в белье и завораживал взгляд.
Тело казалось шелковым. Кожа сияла от капель пота распаренной красотки.
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На шее поблескивали золотые цепочки. Келли улыбалась и смотрела в камеру, ее лицо было мокрым от капель пота. Но при этом модель была собой довольна.
"Вот и мы", - подписала кадр звезда.
О реакции пользователей сети неизвестно, ведь в сторис нельзя комментировать и ставить лайки в открытом доступе.
Стоит отметить, что сейчас на страницу знаменитости подписаны 1,4 миллиона пользователей сети.
"Божественно", - написал один из пользователей сети.
Ранее мы писали, что Келли Гейл росла в простой семье в Индии, когда однажды попалась на глаза модельному агенту.
Сначала родители были против "модельных" планов дочери, но позже разрешили ей строить карьеру. Теперь Келли стала одной из популярнейших моделей, и ее регулярно приглашают на съемки.
Поддержать идеальную форму звезде помогают не только занятия спортом, но и правильно составленный рацион.
Звезда чаще всего завтракает простым йогуртом, домашним фисташковым маслом, мюслями с измельченным яблоком.
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