Відома модель Емілі Ратаковски у маленькому купальнику показує дивно струнку фігуру

Відома модель звикла розповідати про себе і дивувати історіями про режим свого дня. Не секрет, що Емілі не любить спорт і це при досить худий і підтягнутою фігурі, якою захоплюються мільйони жінок. За словами Ратаковскі, спорт навіває на неї дику нудьгу.

Тому Ратаковскі можна побачити на пляжі найчастіше, адже вона любить активний відпочинок, багато ходити і релаксувати на природі. Тому більшість фото Емілі зроблені саме на узбережжі. Як видно на знімку, їй і правда є що показати – струнка фігура, пишні форми і любов до простих, але привабливим купальників.

Так як Ратаковскі дорожить своєю зачіскою, вона також найчастіше з'являється на публіці без укладок, а макіяж використовує в рідкісних випадках – через смаглявою шкіри і виразної зовнішності більшість тіней виглядають на Ратаковскі відштовхуюче, тому вона довіряє свої уходовие процедури виключно майстрам.

На фото також видно, що шкіра Емілі виглядає доглянутою і з ідеальним тоном-завдяки постійним відвідуванням сауни і масажиста, дівчина успішно справляється з напругою і втомою.

Також Ратаковскі похвалилася щасливим вечірнім відпочинком у закладі, який відвідує вперше. Накинувши на плечі плед, Ратаковскі в звичному стилі спокусила шанувальників. Акуратні прикраси, масивний золотий браслет і коротенька Маєчка на тонких лямках зробили образ Емілі вельми простим, але красивим.

Шанувальники почали захоплюватися Емілі:

"Яка милашка😍; Белла! 💥 ; Можна тільки поправитися💜 💜 💜; ви з таким апетитом їсте?; ого, тут їдять або спокушають?; Все ще гаряче; я знову в неї закохуюся😍; виглядає як кадр з якогось французького фільму; мені подобається, як ви збираєтеся їсти і цей голодний погляд зухвалої вовчиці".

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