Известная модель Эмили Ратаковски в маленьком купальнике показывает удивительно стройную фигуру

Известная модель привыкла рассказывать о себе и удивлять историями о режиме своего дня. Не секрет, что Эмили не любит спорт и это при довольно худой и подтянутой фигуре, которой восхищаются миллионы женщин. По словам Ратаковски, спорт навевает на нее дикую скуку.

Поэтому Ратаковски можно увидеть на пляже чаще всего, ведь она любит активный отдых, много ходить и релаксировать на природе. Поэтому большинство фото Эмили сделаны именно на побережье. Как видно на снимке, ей и правда есть что показать – стройная фигура, пышные формы и любовь к простым, но привлекательным купальникам.

Так как Ратаковски дорожит своей прической, она также чаще всего появляется на публике без укладок, а макияж использует в редких случаях – из-за смуглой кожи и выразительной внешности большинство теней выглядят на Ратаковски отталкивающе, поэтому она доверяет свои уходовые процедуры исключительно мастерам.

На фото также видно, что кожа Эмили выглядит ухоженной и с идеальным тоном – благодаря постоянным посещениям сауны и массажиста, девушка успешно справляется с напряжением и усталостью.

Также Ратаковски похвасталась счастливым вечерним отдыхом в заведении, которое посещает впервые. Накинув на плечи плед, Ратаковски в привычном стиле соблазнила поклонников. Аккуратные украшения, массивный золотой браслет и коротенькая маечка на тонких лямках сделали образ Эмили весьма простым, но красивым.

Поклонники принялись восхищаться Эмили:

«Какая милашка😍; Белла! 💥; Можно только поправиться 💜💜💜; вы с таким аппетитом кушаете?; ого, здесь едят или соблазняняют?; Все еще горячо; я снова в нее влюбляюсь😍; выглядит как кадр из какого-то французского фильма; Мне нравится, как вы собираетесь есть и этот голодный взгляд дерзкой волчицы».

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