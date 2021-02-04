Обранець "Холостячки" Мішиної Олександр Еллерт назвав зірку "Кварталу 95" ім'ям іншого актора

Нещодавно зірка "Кварталу 95" Євген Кошовий прийшов на програму "Але це не точно" до Олександра Еллерта і Андрія Рибака, але зіткнувся з тим, що його "не впізнали" і сплутали з артистом "Дизель шоу", пише Politeka.net.

Євген Кошовий ризикнув розібрати свій Instagram Direct і розповісти фанатам, що йому пишуть у соцмережі. Але вже з перших хвилин Олександр Еллерт встиг жартома нахамити зірці і назвав його ім'ям зовсім іншого артиста.

Еллер провів паралелі між Євгеном Кошовим і Єгором Крутоголовим, актором "Дизель шоу", який теж знаменитий своєю лисою головою і особливою посмішкою.

"Ви писали, ми виконуємо. Як ви бачите, у нас в гостях Єгор Крутоголов", - представив Кошового Еллерт, після чого розсміявся зі свого жарту.

Звичайно, Євген Кошовий за словом в кишеню не поліз і тут же взяв в облогу зухвалого обранця"Холостячки".

"Дурень! Ти ідіот!",- відповів Євген Кошовий, хоча жарти над ним продовжилися і далі. Співведучий програми Андрій Рибак почав розповідати, про що піде мова, але відразу ж мимоволі спровокував Еллерта на ще одну жартівливу фразу на адресу Кошового.

"Ви думали, що такий позитивний молодий чоловік щось там жартує, сміється, ніхто його йому нічого поганого не пише",- почав Рибалка, але Еллерт його тут же перебив.

"А він зовсім не молодий!",- сказав, сміючись, Олександр.

"Про це ми ще поговоримо, так",- заявив Євген Кошовий на такий тонкий гумор ведучих.

"Виявляється, ми тут прогледіли трошки, що йому там пишуть. Там гірше, ніж Еллерту після того, як він виграв у Льошеньки ідеального", - розповідає далі Андрій Рибак.

За цю можливість відразу вхопився Євген Кошовий, показавши в Direct, що йому писали шанувальники щодо перемоги Олександра Еллерта на проекті "Холостячка" і як назвали обранця Ксенії Мішиної.

"Чесно, не можу зрозуміти, як цей лох заявив про себе і знайшов місце поруч з К.М.", - свідчив текст повідомлення, який Євген Кошовий прокоментував словами "це щоб ти точно зрозумів".

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