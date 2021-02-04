Відома італійська модель і актриса Моніка Беллуччі поділилася яскравим фото з новим стильним образом

56-річна італійська актриса Моніка Беллуччі поділилася стильним кадром, заради якого приміряла яскравий модний костюм. Як стало відомо, модель знялася для відомого ювелірного дому Cartier.

Новими кадрами зі зйомки Беллуччі поділилася в Instagram, де захопила молодістю і красою. Зірка одягла для зйомки Помаранчевий комбінезон з широким ременем, накинула на одне плече куртку, а під низ костюма одягла водолазку виноградного відтінку.

Як видно, модель зовсім не виглядає на свій вік, причому без всяких операцій і філерів разом з уколами краси. Беллуччі запевняє, що її головне правило молодості - ретельне очищення і зволоження шкіри.

На фото також видно, що в макіяжі Моніка вважає за краще, перш за все, природність і помірність, щоб не виглядати ляльково.

"Вау, це божественний світ; Прекрасно👼 🏻; як завжди заворожує, зачаровує краса😍; Ви виглядаєте шикарно, красива дама❤, дівчата, вчіться; вау, красива дівчина, ти завжди такий будеш, навіть в 56; чудово 💖; так приголомшливо ❤️; омг, у тебе ідеальна статура, ти така прекрасна людина😙; втілення краси😍».

Також раніше на акаунті моделі з'явилося відео, на якому вона позує на сцені в оточенні чоловіків.

"На сцені в паризькому кабаре", - написала вона в коментарі до відео.

На опублікованих кадрах можна побачити яскраві костюми і образи в стилі 60-х років, багато пір'я, об'ємні зачіски, що дуже вдало підкреслює Темпераментний образ моделі.

Навколо Моніки-безліч молодих красенів, які носять її на руках і позують поруч з нею, а вона загадково посміхається.

Нагадаємо, що Моніка Беллуччі оточила себе спекотними красенями, пустивши в хід руки:"Ух, яка...».

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