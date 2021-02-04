Фаворитка Алли Пугачової, українська співачка Міла Нітіч стане учасницею шоу " Голос країни»

Про це повідомляється на офіційній сторінці популярного проекту «Голос країни» в Instagram, пише Politeka.net.

"Вже цієї неділі на сцені Голосу виступить українська співачка Міла Нітіч. Як думаєш, чи вдасться дівчині розгорнути тренерські крісла? Дізнаєшся вже цієї неділі о 21: 00 в ефірі 1+1», - сказано в повідомленні.

Сама співачка розповіла, що цієї весни розірвала стосунки зі своїм продюсером Владимиров Бебешко.

"Людина, якій ти довіряла найбільше... Тебе просто зрадили", - сказала Міла і не змогла стримати сліз.

Нітіч, додавши, що єдиний, кого їй хочеться повернути, це вона сама.

Відзначимо, багатьох така звістка обрадувала.

"Абсолютний самородок, Мила, Чим довше ти йдеш до успіху - тим Ти ближче! Не здавайся», «впевнений, розгорнуться всі крісла!", "Неймовірно крута вокалістка 😍 дуже рада, що вона тут», «вона очманіла. Які вокальні дива вона творила в першому сезоні Голосу країни, стала півфіналісткою від команди Стаса П'єхи. Довго про неї нічого не чув. У ній ще стільки енергії, що вистачить на весь 11 сезон", - пишуть в коментарях.

Зазначимо, Міла Нітіч вперше особисто зустрілася з Пугачовою в 2009 році на міжнародному фестивалі "Нова хвиля" в Юрмалі. Тоді вона отримала спеціальний приз від Алли Борисівної. За виконання пісні " де ти?", українська співачка отримала "Золоту Зірку Алли", диплом і 50 тис. доларів. Переможницею тоді стала Джамала, яка отримали по 50 тис.євро.

Потім Міла приїжджала на інтерв'ю до Пугачової на Радіо "Алла" в Ківі. Нітіч додала, що обидві їхні зустрічі були щирими і невимушеними.

"За своє життя з Аллою Борисівною я бачилася два рази. Перший раз в Юрмалі після нагородження на "Новій хвилі", коли вона запросила мене в свою гримерку. Другий - на Радіо "Алла" в Києві в 2009 році, у нас було півторагодинне інтерв'ю. Обидва рази були дуже щирими і невимушеними. Я назавжди запам'ятала Пугачову як дуже вільну в своєму мисленні жінку, ту, яка завжди думає і чинить так, як вважає за потрібне. Звичайно, мені було мало цього спілкування, але його виявилося достатньо, щоб запам'ятати на все життя", – розповідала Міла Нітіч.

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