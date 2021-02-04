Чоловік Наташі Корольової актор Сергій Глушко засвітився в суспільстві блондинки в одній білизні

Поки Наташа Корольова гостює у своєї мами в Майамі, її чоловік Сергій Глушко знайшов собі нову розвагу і був "вигуляний" на повідку молодою і довгоногою актрисою Марією Горбань. Блондинка показала незвичайні кадри з Тарзаном на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

На знімку Марія Горбань позує в одному лише білизна темно-синього кольору і в сріблястих босоніжках на високих підборах. Актриса тримає в одній в руці пляшку з шампанським, а другий намагається утримати поводок, який з напором "рве" зубами Сергій Глушко.

Чоловік Наташі Корольової стояв на підлозі "на всіх чотирьох" немов податливий вихованець, хоча на ньому все-таки були надіті чорні штани, туфлі і піджак на голе тіло. Тарзан посилено вчепився зубами в імпровізований ремінець, який нагадував мереживо", і слухняно сидів біля своєї "господині" біля дверей у "дамську кімнату".

Як виявилося, ця сценка стала частиною вистави" чоловік на годину", в якому Марія Горбань і Сергій Глушко зіграли незвичайні ролі.

"Москва! Сьогодні граємо о 20: 00 "Чоловік на годину" всіх дуже чекаю! Приносьте корм для тварин",- підписала свою публікацію актриса.

Шанувальники оцінили фрагмент вистави неоднозначно, про що написали у своїх коментарях до публікації, а деякі навіть порівняли Тарзана зі співаком Валерієм Леонтьєвим.

"Корм Тарзану замість квітів?", "Маша, відпусти Леонтьєва, йому вже 168 років. А ви бідного на поводок", "Тарзан на повідку", " Супер", "Ой, ой, шо відбувається", "Приниження Наташі Корольової триває, тепер під виглядом великого мистецтва", - написали фоловери під публікацією Марії Горбань.

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