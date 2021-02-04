Група Go_A, яка виступатиме на «Євробаченні» від України, представила фрагменти трьох пісень "Шум", "Рано" і " Церковка"

Про це пише Рoliteka.net з посиланням на сторінку групи в Instagram.

"Три пісні групи Go-A, які брали участь у Національному відборі на Євробачення-2021. Журі вже зробило свій вибір, а яку обрали б ви? Скоро дізнаємося рішення", - йдеться в публікації.

Що вирішили члени журі-Джамала, Євген Філатов, Руслан Квінта, Ярослав Лодигін і Дмитро Хоркін поки не відомо. Але от реакція українців виявилася неоднозначною: хтось обурюється, інші ж у захваті від варіантів і вже обрали улюблену пісню.

"Одна пісня в трьох варіантах. Три Тексти майже на одну мелодію", "Вибачте, але мені не зайшли не одна. Я думав, за рік можна було і щось нормальне написати", "Один треш. Коротше сидимо в півфіналі", "Ой там щось дуже цікаве після фінального фрагмента "Церковки". Ставлю на Церковку", "мені "Рано" зайшла. Мелодія приємна і фатальна, буду слухати", "тільки спробуйте відправити не "Шум", це сама топ-пісня з усіх», «всі подобаються», - пишуть в коментарях.

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