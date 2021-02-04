Група Go_A, яка виступатиме на «Євробаченні» від України, представила фрагменти трьох пісень "Шум", "Рано" і " Церковка"
Про це пише Рoliteka.net з посиланням на сторінку групи в Instagram.
"Три пісні групи Go-A, які брали участь у Національному відборі на Євробачення-2021. Журі вже зробило свій вибір, а яку обрали б ви? Скоро дізнаємося рішення", - йдеться в публікації.
Що вирішили члени журі-Джамала, Євген Філатов, Руслан Квінта, Ярослав Лодигін і Дмитро Хоркін поки не відомо. Але от реакція українців виявилася неоднозначною: хтось обурюється, інші ж у захваті від варіантів і вже обрали улюблену пісню.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
"Холостячка" Мішина та Еллерт з дітьми терміново залишають Україну, встряли в халепу: "Це вже кінець..."
Сумна Могилевська поділилася своїм болем, який нічим не вгамувати: "Світла пам'ять..."
Обранець "Холостячки" Мішиної Еллерт не зміг стримати злість, відео: "Офіційний м*дак тижня"
Тіна Кароль проговорилася, що у неї насправді було з Даном Баланом: "Я ще не відійшла..."
"Одна пісня в трьох варіантах. Три Тексти майже на одну мелодію", "Вибачте, але мені не зайшли не одна. Я думав, за рік можна було і щось нормальне написати", "Один треш. Коротше сидимо в півфіналі", "Ой там щось дуже цікаве після фінального фрагмента "Церковки". Ставлю на Церковку", "мені "Рано" зайшла. Мелодія приємна і фатальна, буду слухати", "тільки спробуйте відправити не "Шум", це сама топ-пісня з усіх», «всі подобаються», - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, скандалом обернувся вибір пісні для» Євробачення "від України:" вкидання, цирк та ілюзія відбору…»
Як повідомляла Politeka, представники України на" Євробаченні-2021 " заінтригували образами в новому кліпі.
Також Politeka писала, що зірка Нацвідбору на Євробачення отримав другий шанс на "Голос країни", хто став наставником: "мій фаворит!"