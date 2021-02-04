Дочка відомої актриси онкохворої Анастасії Заворотнюк похвалилася пружним животиком в московському ресторані

Дочка відомої актриси Заворотнюк, яка проходить лікування від раку, модель, а також блогер Анна в черговий раз порадувала передплатників новими знімками, зробленими в ресторані в Москві після переїзду з особняка матері, пише Politeka.net.

Анна Заворотнюк похвалилася шикарною волоссям і плоским животиком, який було видно завдяки її вбранню. У цей вечір дівчина причепурилася, щоб вибратися на вечерю в ресторан "Батлер". На ній була стильна укорочена блуза яскравого червоного кольору з довгими рукавами-ліхтариками, довжина якої закінчувалася відразу під грудьми, оголюючи плоский животик.

Образ був доповнений чорними шкіряними штанами з високою посадкою, які обтягнули стегна Анни Заворотюк і вигідно контрастували з соковитим червоним верхом вбрання.

Заворотнюк зробила бездоганну укладку, виклавши темні локони волосся на праву сторону і відкривши вушко, де красувалися великі сережки з перлами.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Anna Zavorotnyuk (@anna_zavorotnyuk)

На знімках Анна Заворотнюк підкорила фанатів своїм поглядом карих очей, які багатьом так нагадують погляд її матері, а також бездоганною посмішкою і милими ямочками на щічках.

"Красива", "Прекрасна", "Вам дуже йде цей колір волосся", "Ви нереально красива і ніжна", "Красуня яка", "Шикарно", "Чудова!!!", "Дуже красива дівчина", - написали фоловери в коментарях до публікації.

Свою публікацію модель підписала міркуваннями про освіту та вибір професії.

"Я закінчила дуже престижний вуз в Нью Йорку, отримала прекрасну освіту, пропрацювала близько двох років в продюсерській сфері. І раптом мене просто осінило, і я зрозуміла що хочу займатися іншим. Спочатку я прийшла до висновку, що для професії блогера, по суті, освіта необов'язково. Але потім я зрозуміла, що якраз таки моя продюсерська освіта і дає мені вектор для розвитку в цій сфері", - написала Анна Заворотнюк.



Нагадаємо, що Анна Заворотнюк нещодавно зважилася на переїзд до Москви після тривалого перебування з матір'ю в будинку під столицею. Дівчина дуже раділа своєму переїзду і навіть трохи змінила імідж, пофарбувавши волосся в більш темний каштановий відтінок.

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