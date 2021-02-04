З життя пішов актор Майк Генрі, який зіграв роль Тарзана

Як повідомляє Variety з посиланням на підтвердження від дружини померлого актора, серце Майка Генрі зупинилося ще 8 січня на 85-му році життя, пише Politeka.net.

Повідомляється, що актор не зміг перемогти тривалі хвороби і помер в медичному центрі Св. Джозефа в Бербанку. На момент смерті Майку Генрі було 84 роки і він довго страждав від хвороби Паркінсона, яка проявилася у нього після травм голови в НФЛ і в Університеті Південної Каліфорнії, де він був півзахисником.

Крім того, актора підкосила і хронічна травматична енцефалопатія, викликана тією ж грою в американський футбол.

Варто відзначити, що Майк Генрі був завзятим футболістом, але в певний момент вирішив присвятити своє життя акторській майстерності. Завдяки цьому шанувальники в 1960-х роках змогли побачити на екранах легендарного Тарзана, а також інші його роботи у відомих фільмах.

Актор зіграв свою першу роль в 1957-м року. Він грав разом з Бертом Рейнольдсом у фільмі "Смокі і бандит" , а також з 1963-го знявся в кінороботах "Людина на шість мільйонів доларів", "Чортова служба в госпіталі меш", "Острів фантазій", "Сансет-Стріп, 77", " зелені берети", "Викрадач літаків", "Головний госпіталь". На рахунку Майка Генрі також рої в трьох частинах про Тарзана, які побачили світ в 1966, 1967 і 1968 роках.

Майк Генрі народився в 1936 році, ріс в Східному Лос-Анджелесі і вже в старшій школі був помічений як перспективний футболіст. За протекцією колишнього члена міської ради Джона Ферраро майбутній актор зміг потрапити у футбольну команду USC, а з 1958 по 1961 рік він грав у складі команди "Піттсбург Стілерс".

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