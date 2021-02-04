Из жизни ушел актер Майк Генри, сыгравший роль Тарзана

Как сообщает Variety со ссылкой на подтверждение от жены умершего актера, сердце Майка Генри остановилось еще 8 января на 85-м году жизни, пишет Politeka.net.

Сообщается, что актер не смог победить продолжительные болезни и умер в Медицинском центре Св. Джозефа в Бербанке. На момент смерти Майку Генри было 84 года и он долго страдал от болезни Паркинсона, которая проявилась у него после травм головы в НФЛ и в Университете Южной Калифорнии, где он был полузащитником.

Кроме того, актера подкосила и хроническая травматическая энцефалопатия, вызванная той же игрой в американский футбол.

Стоит отметить, что Майк Генри был заядлым футболистом, но в определенный момент решил посвятить свою жизнь актерскому мастерству. Благодаря этому поклонники в 1960-х годах смогли увидеть на экранах легендарного Тарзана, а также другие его работы в известных фильмах.

Актер сыграл свою первую роль в 1957-м году. Он играл вместе с Бертом Рейнольдсом в фильме "Смоки и бандит", а также с 1963-го снялся в киноработах "Человек на шесть миллионов долларов", "Чертова служба в госпитале МЭШ", "Остров фантазий", "Сансет-Стрип, 77", "Зеленые береты", "Угонщик самолетов", "Главный госпиталь". На счету Майка Генри также рои в трех частях о Тарзане, которые увидели свет в 1966, 1967 и 1968 годах.

Майк Генри родился в 1936 году, рос в Восточном Лос-Анджелесе и уже в старшей школе был замечен как перспективный футболист. По протекции бывшего члена городского совета Джона Ферраро будущий актер смог попасть в футбольную команду USC, а с 1958 по 1961 год он играл в составе команды "Питтсбург Стилерс".

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