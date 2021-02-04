Американська актриса Меделін Петш, яка нещодавно завершила зйомки в першій частині п'ятого сезону серіалу " Рівердейл», влаштувала яскраву фотосесію з колегою Камілою Мендес
Артистки досить дружні як на знімальному майданчику серіалу, так і поза роботою над проектом. Нерідко Каміла, Меделін і Лілі зустрічаються на вечірках і публічних заходах. Причому серед шанувальників зірок активно обговорюють стиль артисток, які виглядають досить яскраво і дуже несхожими один на одного.
Фото Каміли і Меделін, зроблені на відпочинку недавно, сполохали мережу і почали періодично з'являтися на різних фан-сторінках. На фото обидві красуні позували в простих і схожих нарядах-чорних кофти і джинси і лосини з високою посадкою. Відсутність принтів і прикраси зробило «луки» актрис вельми провокативними.
Меделін показала плоский живіт, а Каміла-тонку талію, на якій зробила акцент. Варто зауважити, що обох актрис часто обговорюють за їх вбрання, адже масово намагаються їм наслідувати.
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Наприклад, Петш є любителькою яскравого макіяжу очей. Дивлячись на світські виходи актриси, здається, ніби вона не з'являється з одним і тим же мейкапом двічі. А ось Каміла воліє робити акцент на фігурі, виступаючи за боді позитив і прийняття себе.
Раніше Петш розповіла, як взяла участь у зйомка для популярного глянцю The Wishes Issue. Під час фотосесії дівчина приміряла кілька пікантних образів і змогла захопити стрункою фігурою без зайвих прикрас. У чорному напівпрозорому ліфі і шкіряній спідниці з бахромою Меделін виблискувала перед об'єктивом без зайвої скутості.
"Приголомшливо 🖤; як мені дістати екземпляр цього журналу, це соковито 🤩; Я не можу 😍 Малятко подорослішала; Так красиво; вона така шикарна! 🥺 ❤ ️ ; Красиво 💜; так красиво; я вже чекаю таких образів в п'ятому сезоні Рівердейла; Мені подобається цей знімок; ця зйомка-цілий настрій🔥 🔥; Шакіра хто?; неможлива стройняжка; найголовніша худа красуня з Рівердейл " » - написали шанувальники.
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