Популярна фешн-фотограф і суддя шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк перетворилася на грайливу дівчинку завдяки незвичній прикрасі

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість поділилася милим коротким відео на своїй сторінці в Instagram. У ньому вона показала, як вбирається перед дзеркалом.

На перший погляд Плакидюк на кадрах постає в досить строгому образі. На ній чорне плаття з білим комірцем і застібками під саме горло. Однак, цей серйозний наряд красуня вирішила розбавити милим аксесуаром.

Для цього Соня пов'язала на голову бант у вигляді широкої чорної стрічки. Така прикраса для волосся зазвичай можна побачити на дівчатках-школярках, тому і Плакидюк з ним відразу стала здаватися молодше і грайливіше.

На кадрах фотограф щосили крутиться перед дзеркалом, оточена метеликами з відповідної маски для відео.

"Бант - всьому голова. Як ся маєте?" ,- підписала кадри Плакидюк.

Її шанувальники тут же відреагували на пост знаменитості.

"Метелики літають, метелики...слова з пісні", "яка ж ви класнюча", «ви як школярка", "яка гарна", "красуня", "Киця-мациця", "чарівне створіння", "Соня ви все більше худнете. Захоплююся вами", "Соня, ви така струнка! Є секретик?", "Яке класне плаття!", "Худенька", - пишуть люди в коментарях до посту.

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