Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес в новому шкіряному костюмі забула про пристойності

Дженніфер Лопес є затребуваною артисткою, яка останнім часом робить все більше акцентів на своїй лінії косметики, презентовану пару тижнів тому. А також на акторській кар'єрі – нещодавно Лопес заявила, що зніметься в серіалі від Нетфлікс і отримає головну роль. Зараз же шанувальники згадують, як 51-річна зірка виглядає на кращих концертах.

Так як Лопес любить епатаж і намагається розбурхувати публіку за допомогою епічних Танців з акробатичними трюками, вона вибирає вбрання, які б зовсім не приховували її ноги і не сковували рухів. Також артистка нерідко занадто сильно відкриває зону декольте.

Сукні з блискіток, костюми з паєтками і наряди зі шкіри виглядають більш ніж зухвало. Тим не менш, 51-річна Дженніфер успішно справляється з виступами. Як видно на знімках, шкіра співачки все також бездоганна, а її стиль неможливо проігнорувати. У шкіряних чоботях і міні-костюмі зірка виглядала років на 20 молодше.

Нещодавно Лопес зняли відпочиваючої на узбережжі. Бажаючи трохи розім'ятися, артистка поплавала на серфінгу з веслом і весело покрутила стегнами, показуючи, що знаходиться у відмінній формі, хоча і набрала трохи зайвого. Пишні боки знаменитості вдало підкреслив тонкий купальник смарагдового кольору.

"Яка пишна жінка; обличчя ангела❤️; Вау ти красива💕; Твоє справжнє обличчя набагато краще фальшивого .... ♥ ️; 👑. Наш Герой в ранковому світлі .. Ви розумієте, що дар прекрасної шкіри виходить зсередини; Красиво без макіяжу. Любите це природне сяйво! Заздріть, пані✨; Ти виглядаєш по-іншому, але все ж приголомшливо чудово", - написали користувачі.

Нагадаємо, що розпалена Дженніфер Лопес на тренуванні засвітила свої " ягідки "у відвертому топіку:"Ого, яка поза".

Як повідомляла Politeka, Дженніфер Лопес сп'янила видом на пляжі, засвітивши бюст:"яка шоколадка".

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