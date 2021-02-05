Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес в новом кожаном костюме забыла о приличиях

Дженнифер Лопес является востребованной артисткой, которая в последнее время делает все больше акцентов на своей линии косметики, презентованную пару недель назад. А также на актерской карьере – недавно Лопес заявила, что снимется в сериале от Нетфликс и получит главную роль. Сейчас же поклонники вспоминают, как 51-летняя звезда выглядит на лучших концертах.

Так как Лопес любит эпатаж и старается будоражить публику при помощи эпичных танцев с акробатическими трюками, она выбирает наряды, которые бы совсем не скрывали ее ноги и не сковывали движений. Также артистка нередко слишком сильно приоткрывает зону декольте.

Платья из блесток, костюмы с пайетками и наряды из кожи выглядят более чем дерзко. Тем не менее, 51-летняя Дженнифер успешно справляется с выступлениями. Как видно на снимках, кожа певицы все также безупречная, а ее стиль невозможно проигнорировать. В кожаных сапогах и мини-костюме звезда выглядела лет на 20 моложе.

Недавно Лопес засняли отдыхающей на побережье. Желая немного размяться, артистка поплавала на серфинге с веслом и весело покрутила бедрами, показывая, что находится в отличной форме, хотя и набрала немного лишнего. Пышные бока знаменитости удачно подчеркнул тонкий купальник изумрудного цвета.

«Какая пышная женщина; Лицо ангела❤️; Вау ты красивая💕; Твое настоящее лицо намного лучше фальшивого .... ♥ ️; 👑. Наш Герой в утреннем свете .. Вы понимаете, что дар прекрасной кожи исходит изнутри; Красиво без макияжа. Любите это естественное сияние! Завидуйте, дамы✨; Ты выглядишь по-другому, но все же потрясающе великолепно», - написали пользователи.

Напомним, что разгоряченная Дженнифер Лопес на тренировке засветила свои "ягодки" в откровенном топике: "Ого, какая поза".

Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес опьянила видом на пляже, засветив бюст: "Какая шоколадка".

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